“Tenho celulite e então? Que se lixe”, diz Sofia Ribeiro

Atriz responde a críticas de seguidor.

08:49

Ao longo dos últimos dias, Sofia Ribeiro tem partilhado várias fotos em biquíni no Brasil, mas as suas curvas deram que falar e há quem a critique por ter celulite.Cansada dos comentários depreciativos, a atriz, de 33 anos, escreveu um post mostrando que se sente bem com o corpo."Tenho celulite e então? Que se lixe. Também tenho cicatrizes pelo corpo todo. Queria ver-te a ti e a alguns maldosos/as que andam por aí... Depois de terem feito meses e meses de químicos.. Depois de continuarem a fazer medicação diariamente. Acham mesmo que estamos preocupadas com celulite?", respondeu a um seguidor.