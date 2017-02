Teresa Guilherme despedida dos reality shows

O que achou desta notícia?







Depois de vários anos à frente dos reality shows da TVI, Teresa Guilherme fez a despedida deste tipo de formato em ‘Desafio Final’ e garante que não vai voltar a conduzir um programa do género. "Não vou apresentar mais reality shows, é verdade, mas isso não quer dizer que não vá fazer mais televisão.Quero apresentar outro tipo de programas, adoro concursos, fazer entrevistas… Quero mudar de género, pois também é bom, apesar de guardar no coração os programas que fiz", explicou a apresentadora, de 61 anos, que, se não estiver a apresentar projetos na TVI, não recebe o ordenado mensal de 50 mil euros.Um fator que está a preocupar Teresa Guilherme, que não tem novos desafios previstos na televisão para os próximos tempos. No entanto, a estrela da TVI garante que vai agora aproveitar para descontrair e fazer uma viagem. "Estou de férias, a fazer uma pausa. Agora, quero relaxar, fazer uma viagem e quando regressar logo vou pensar no trabalho."