Terminal 4450: 'Bruta' Carne

Carne é a palavra de ordem, mas os vegetarianos não foram esquecidos e podem, por exemplo, escolher um risotto de cogumelos e espargos.



Pelo meio, ainda há um bar com cocktails para quem espera por mesa ou para tomar um digestivo pós-jantar.

Se expressões como ‘Black Angus, ‘T-Bone’ e costeletão maturado já fazem parte do seu vocabulário gastronómico, então o Terminal 4450 é o restaurante ideal para marcar o próximo jantar.Situado no antigo terminal de passageiros do porto de Leixões, em Leça da Palmeira (e onde ainda, volta e meia, há atividade portuária), esta ‘steakhouse’ não podia fazer mais sentido enquanto conceito. O universo industrial e ‘bruto’ do local, onde o metal e a madeira sobressaem, coaduna-se com o ‘cru’ das carnes que pontuam a carta, amainado pelo travo moderno para aligeirar as carnes e agradar aos mais exigentes vanguardistas.A mistura funciona, é diferenciadora e traz até este cantinho nortenho amantes do ‘grill’ tipicamente norte-americano (‘chicken wings’ e ‘pork ribs’ incluídas) e dos ‘snacks’ portugueses (papas de sarrabulho e francesinhas também contam).