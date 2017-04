Terra do Sempre: um turismo rural com histórias de encantar

Além dos sobreiros e oliveiras, com baloiços e camas de rede, há ainda uma piscina que faz as delícias das famílias e dezenas de atividades para todas as idades, entre as quais visitas a uma quinta com animais e cinema ao ar livre.



Todos com ilustrações infantis da artista Bárbara Prieto e com a parede da frente em vidro que nos abre portas para o mundo encantado da natureza que envolve todo o hotel.Além dos sobreiros e oliveiras, com baloiços e camas de rede, há ainda uma piscina que faz as delícias das famílias e dezenas de atividades para todas as idades, entre as quais visitas a uma quinta com animais e cinema ao ar livre.Nunca a natureza e o sonho estiveram tão aliados como na Terra do Sempre.

Era uma vez uma jornalista e um arquiteto que sonhavam viver no Alentejo. Depois de quase 20 a trabalhar na área profissional, em Lisboa, Bárbara Alves e Pedro Gil Ramos mudaram da cidade para o campo e compraram um monte em Grândola.Levaram os três filhos, uma avó, a empregada Luísa e o cão Monday e criaram A Terra do Sempre, um turismo rural onde as histórias de encantar conquistam adultos e crianças.Cada um dos sete quartos foi inspirado num conto infantil. O quarto Alice tem um candeeiro com um coelho e duas portas, uma grande e uma pequena, que nos fazem viajar pelo País das Maravilhas. Há ainda um quarto inspirado na história do Peter Pan, do Romeu e Julieta, das Mil e Uma Noites, do Tom Sawyer, do Robin Hood e até no Felizes para Sempre.