The Beer Station: Cervejaria conquista apreciadores

Há um novo spot para os amantes da cerveja artesanal, tão em voga por estas bandas e que cada vez reúne mais adeptos. Chama-se The Beer Station e o nome não poderia assentar-lhe melhor, ou não se tratasse de um espaço intimista e acolhedor mesmo ao lado da estação de comboios do Rossio, em Lisboa, onde a ‘loira’ é rainha e senhora.Os donos, Marco e Gonzalo, são do Peru e da Argentina, respetivamente, mas concentram os seus esforços a mostrar o que de melhor se faz no mundo cervejeiro português.Todos os sábados organizam mesmo uma pequena festa de apresentação, em que uma cerveja artesanal fica em destaque, num gesto que já se tornou um clássico do espaço e que normalmente é acompanhado de música ao vivo.