The Dog: Delícias crocantes no Porto

Há casos em que a simplicidade é mesmo a melhor receita. Não acredita? Então (com)prove os cachorros quentes do The Dog, que fazem lembrar os famosos cachorrinhos do Gazela, na Batalha, que nem o chef Anthony Bourdain conseguiu resistir a provar numa visita ao Porto.Os donos dizem que é "inevitável a comparação" com o espaço na Batalha (até porque um dos empregados lá trabalhou), mas garantem que as semelhanças se ficam por aí.Crocantes, suculentos e recheados com a melhor salsicha fresca, linguiça, molho picante e (muito) queijo, estas autênticas delícias custam 3,30 euros e estão disponíveis no moderno e intimista The Dog, em plena rua 5 de Outubro, bem ao lado da Casa da Música, no Porto.