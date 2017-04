Tillerson diz a Rússia que tem de escolher entre EUA e Assad

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, disse esta terça-feira que a Rússia tem de escolher entre estar ao lado dos EUA e aliados ou apoiar o presidente sírio, Bashar al-Assad, o Irão e o Hezbollah.



O chefe da diplomacia de Donald Trump, que falava à margem do encontro de ministros do G-7 em Lucca, na região italiana da Toscânia, considerou não ser claro se a Rússia não assumiu as suas obrigações em relação à Síria ou se não foi capaz de o fazer, mas acrescentou que "isso não interessa muito aos mortos".



Sobre o ataque do exército sírio com armas químicas da semana passada, que fez 86 mortos e desencadeou uma operação militar dos Estados Unidos contra uma base aérea do regime, Tillerson afirmou: "Não podemos deixar que volte a acontecer".









Tillerson vai realizar hoje a sua primeira visita a Moscovo.



