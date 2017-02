Toronto: Uma gigante 'muito cool'

No inverno, uma das atividades mais populares é a patinagem no gelo. Toronto possui 52 ringues outdoor e 40 indoor gratuitos. Só é preciso ter patins ou alugá-los (por 1,5 €). Nesta estação do ano, Toronto acolhe ainda um campeonato de tobogãs, o Winterlicious (festival de comida) e o Festival de Cervejas Artesanais.No verão, a cidade sai à rua e enche de vida os seus multiculturais bairros. Fruto de várias ondas de imigração, Toronto tem o maior número de bairros étnicos do Mundo: Lilte Italy, Litle Portugal, o bairro grego, o polaco, a Chinatown... E talvez também por isso os naturais de Toronto sejam tão hospitaleiros. Difícil é procurar alguma informação e não ser recebido com gentileza, prontidão e um sorriso.Inaugurado em 2014, o Aga Khan Museum, o primeiro museu da América do Norte de homenagem à cultura islâmica, é outra demonstração da tolerância canadiana. Entre os pontos turísticos mais interessantes está a CN Tower, uma torre de transmissão que acabou por tornar-se o postal de Toronto. No topo existe um miradouro onde se pode colar a cara ao chão (de vidro). A vista é de cortar a respiração!Outro clássico é o Kessington Market, bairro eclético e alternativo, cheio de grafitis, onde se podem comprar os objetos mais originais ou, simplesmente, beber um café numa loja de guitarras em segunda mão.Mas é na despedida que Toronto reserva a maior surpresa: basta sair uns quilómetros da cidade para os arranha-céus serem substituídos por densas florestas, montanhas e pelos Grandes Lagos, fazendo valer cada um dos 130 quilómetros que a separam, por exemplo, das Cataratas do Niagara.Cenário de filmes como ‘O Bom Rebelde’, ‘Chicago’ ou ‘XMen’ é um antigo complexo de destilarias de uísque, fundadas em 1832 por dois ingleses, que se transformou 100 anos depois num centro de cultura, arte, gastronomia e entretenimento.Com edifícios de ferro e tijolo e carcaças de velhos camiões, começou primeiro por atrair designers mas tornou-se tão inspiradora que acolhe hoje o maior set de filmagens do Canadá e o segundo maior do Mundo, depois de Hollywood.A indústria cinematográfica em Toronto emprega 26 mil pessoas e gera mais de mil milhões de euros em receitas. Além dos estúdios, a destilaria acolhe constantemente exposições e espetáculos gratuitos, produzidos pelas várias escolas de arte e companhias artísticas ali instaladas. À noite vive para a boémia, que enche os bares e os restaurantes.