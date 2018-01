Trabalhadoras da antigaTriumph vão receber subsídio de desemprego em fevereiro

Por Lusa | 20:14

As trabalhadoras da antiga Triumph, que foi declarada insolvente na quarta-feira passada, foram hoje informadas pelo Governo de que irão começar a receber o subsidio de desemprego a partir do dia 10 de fevereiro.

Uma delegação do sindicato representativo das 463 trabalhadoras da antiga Triuimph reuniu-se esta tarde com o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e com um representante do Ministério do Trabalho para abordarem o futuro da fábrica, localizada no concelho de Loures.

Na quarta-feira as trabalhadoras tinham sido informadas de que foi decretada a insolvência da empresa e por isso seriam alvo de despedimento coletivo, podendo, contudo, aceder ao subsídio de desemprego e ao fundo de garantia social.