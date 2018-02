Trabalhadores de cerâmica Dominó no distrito de Coimbra em greve por aumento de salários

Por Lusa | 10:34

Os trabalhadores da cerâmica Dominó, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, iniciaram na madrugada de hoje uma greve por tempo indeterminado para reivindicar o aumento de salários e melhores condições de trabalho.

"Apresentámos um caderno reivindicativo à empresa, que inclui aumento de salários para 2018, melhores condições de trabalho e a passagem de trabalhadores precários a efetivos, mas quando chegámos para negociar a administração comunicou que os aumentos estavam fora de questão", explicou António Grilo, representante dos trabalhadores.

Mais de 40 dos cerca de 170 trabalhadores da fábrica, que labora por turnos, concentraram-se hoje de manhã à porta das instalações, contando com a presença do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, que se solidarizou com a reivindicação dos trabalhadores.