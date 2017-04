Transportadora aérea SATA está a analisar pré-aviso de greve

O presidente do conselho de administração da transportadora aérea SATA, Paulo Menezes, disse esta quarta-feira estar a analisar as razões que levaram o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) a emitir um pré-aviso.



"Estamos a analisar as razões invocadas pelo sindicato no pré-aviso de greve", afirmou à agência Lusa Paulo Menezes, garantindo que, se se mantiver a paralisação, a transportadora açoriana "tudo fará para minimizar o impacto nos passageiros".



Paulo Menezes adiantou que a empresa "já acionou o plano de contingência para fazer face a uma eventual greve" e explicou que a SATA "ainda não tem uma situação financeira equilibrada, estando num processo de recuperação", além de que está também "condicionada pela legislação em vigor, nomeadamente o Orçamento do Estado".





A 23 de março, o presidente da SATA afirmou aos deputados da Comissão de Permanente de Economia do parlamento dos Açores ter terminado a primeira ronda de contactos com os bancos para o plano de refinanciamento da empresa e que a abertura das instituições de crédito "foi boa".Os tripulantes de cabine da SATA Internacional/Azores Airlines vão estar em greve nos dias 01 e 02 de maio, assegurando apenas três voos de serviços mínimos, anunciou o SNPVAC.O incumprimento de vários pontos do clausulado do acordo de empresa, assim como de alguns protocolos assinados, são os motivos apontados pelo sindicato.Segundo o pré-aviso de greve, publicado na imprensa, a paralisação abrange "todos os voos da Azores Airlines/SATA Internacional cujas horas de apresentação e/ou etapa/setor ocorram em território nacional entre as 00:00 e as 23:59 desses dias".Estão igualmente incluídos "os demais serviços, como sejam a assistência, reserva, ou qualquer tarefa no solo, ou seja, qualquer tarefa ordenada pela empresa, nomeadamente instrução ou outro serviço em que o tripulante preste atividade, inspeções médicas no âmbito da Medicina do Trabalho, situações de deslocação como 'dead crew' ou através de meios de superfície".A greve decretada contempla também os "refrescamentos ou quaisquer outras ações de formação no solo, deslocações às instalações na empresa, desde que expressamente ordenadas por esta, com o objetivo do desempenho de atividade integrada na esfera das obrigações laborais".À agência Lusa, Bruno Fialho, do SNPVAC, deu como exemplo de situações não cumpridas pela empresa o tempo de antecedência com que o trabalhador tem de ser avisado quando é convocado para um determinado serviço ou quando é retirado de um serviço para o qual estava nomeado e a difícil leitura dos recibos de vencimento.O presidente do conselho de administração da SATA escusou-se a comentar as declarações do sindicalista.