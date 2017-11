Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

John Travolta acusado de assédio sexual

Relatório policial prova denúncia feita por massagista de hotel.

John Travolta foi acusado de assédio sexual por um massagista de 21 anos. O episódio aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2000, mas só agora é que veio a público.



De acordo com o relatório policial, conseguido pelo site ‘Radar Online’, o jovem garante que o ator "agarrou nas nádegas e mostrou o sexo durante uma massagem" na sua estadia no La Quinta Resort & Club, em Palm Springs, EUA.



"Falou-me das suas fantasias sexuais homossexuais e pediu uma massagem mais íntima", explicou o funcionário da unidade hoteleira, acrescentando: "Também me colocou a mão por baixo da toalha".



O jovem denunciou o caso alguns dias depois no departamento policial de Palm Springs. John Travolta não foi interrogado porque estava fora do país quando as autoridades chegaram ao hotel.



Von Trier investigado

Lars Von Trier, de 61 anos, está a ser investigado pelas autoridades dinamarquesas.



De acordo com o jornal ‘Politiken’, nove mulheres denunciaram uma "cultura de abuso enraizada" no estúdio Zentropa, cofundado pelo realizador. Estão também a ser investigadas acusações de degradação e bullying.