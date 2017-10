Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triângulo amoroso envolve Isabel Figueira e Maria Sampaio

Polémica está instalada com a estação de Queluz de Baixo a juntar ex-namorados na mesma casa.

30.09.17

O reality show ‘Biggest Deal’ ainda não estreou e já está a dar que falar. Isto porque na mesma casa vão estar ex-namorados.



Rodrigo Castelhano, de 33 anos, já foi namorado de Isabel Figueira, de 36, e por sua vez de Maria Sampaio, de 32. Os três vão estar fechados na casa que é considerada a mais vigiada do País, e sem contacto com o exterior.



Algo que, de certo, não irá agradar à atual namorada do modelo, que ficará a ver de fora, o companheiro a relacionar-se com duas ex-namoradas, durante várias semanas.



Tal como acontecerá, com Gonçalo Cabral, namorado de Maria Sampaio, que terá de lidar com o facto de a noiva estar próxima de alguém com quem viveu uma relação amorosa.



Este programa é uma nova aposta da estação de Queluz de Baixo para conquistar audiências, mas promete gerar polémica e fazer correr muita tinta, tal como tem vindo a acontecer nas edições passadas de reality shows da estação.