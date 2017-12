Soldado norte-coreano deserta para sul e provoca tiroteio na fronteira

Militares da Coreia do Sul dispararam contra soldados que invadiram zona não militarizada.

Por Lusa | 21.12.17

Tropas sul-coreanas dispararam esta quinta-feira tiros de advertência quando soldados norte-coreanos se aproximaram da fronteira após a deserção de um deles, ocorrida pouco antes, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

Os soldados norte-coreanos estacionados na fronteira pareciam estar a tentar localizar o militar que desertou de manhã, atravessando a parte central da zona desmilitarizada (DMZ), que divide a península, de acordo com a mesma fonte.

Um soldado norte-coreano, de "baixa patente", apareceu em frente a um posto de guarda de fronteira sul-coreano por volta das 08h04 (23h04 em Lisboa) sob nevoeiro cerrado, indicou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, num comunicado citado pela agência de notícias Yonhap.



Segundo a agência Reuters, este é já 15º caso de deserção de soldados da Coreia do Norte desde o início do ano, números muito acima do habitual.