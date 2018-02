Trujillo relembra tempos medievais

Com cerca de 10 mil habitantes, povoação de Cáceres é uma das mais bonitas do país vizinho.

Por João Monteiro de Matos



Na aldeia nasceram dois grandes exploradores

Apesar de estar longe do mar, foi na pequena aldeia de Trujillo que nasceram dois dos maiores exploradores ao serviço de Espanha. Esta terra viu crescer Francisco Pizarro, que entrou para a História mundial como o ‘conquistador do Peru’, tendo submetido o Império Inca ao poderio espanhol no século XVI. Também formou Francisco de Orellana, figura que integrou a expedição de Pizarro no reconhecimento da selva da Amazónia. Foi ele o primeiro homem a percorrer o curso do rio Amazonas, desde os Andes até ao oceano Atlântico.



Plaza Mayor é o coração do povoado da Estremadura

A Plaza Mayor, onde se situa a estátua do conquistador Francisco Pizarro, é o principal ponto turístico da cidade. É nela onde se encontra, por exemplo, o posto de informações mas, também, os principais restaurantes típicos, dos quais se destaca o ilustre Mesón la Troya, que diversas personalidades espanholas e internacionais, como Penélope Cruz, Gael García Bernal, Julieta Venegas, Tom Cruise e Nelly Furtado já fizeram questão de frequentar.



A Igreja de San Martín, uma importante construção deste pequeno povoado espanhol, fica também aqui situada. A sua imponência domina a praça e é um destino turístico.





Com menos de dez mil habitantes, esta é uma das aldeias mais bonitas de Espanha. Trujillo, situada na província de Cáceres, está assente sobre uma grande massa de granito e conserva vestígios pré-históricos e pré-romanos. Mas não é esse o verdadeiro encanto desta terra.As ruas de Trujillo têm um charme medieval incrível e levam qualquer um que a visite a relembrar-se daquilo que lera quando estudava esta época nos bancos das aulas de História. Para além da Plaza Mayor, é importante visitar-se a Igreja de San Martín, passar e parar na rua Ballesteros, tomar uma bebida na Praça de Santiago e apreciar a grandeza da Igreja Santa Maria la Mayor, um dos mais importante edifícios religiosos da comunidade autónoma da Estremadura.