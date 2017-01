Trump depõe em tribunal contra 'chef' de cozinha famoso

Imigrante espanhol, José Andrés abandonou o restaurante do hotel de Trump, afirmando na altura que não tinha condições de levar o projeto para a frente já que tanto ele como a sua equipa tinham origens espanholas, bem como muitos dos clientes do restaurante.O advogado de Trump, Alan Garten, adiantou que o depoimento do presidente eleito durou menos do que uma hora e que o caso se resolveu de uma forma simples."As partes celebraram um contrato de arrendamento válido e juridicamente vinculativo, que o locatário (José Andrés) violou ao não cumprir as suas obrigações, dando ao senhorio (Donald Trump) o direito a pedir indemnização por danos, na forma de renda não paga, custos de obras, lucros perdidos e outras despesas", precisou.A AP contactou um dos advogados de Andrés mas não conseguiu, até agora, obter um comentário.Este processo judicial não é, contudo, o único relacionado com o Trump International Hotel de Washington, inaugurado em outubro passado.Tal como Andrés, outro 'chef' famoso, Geoffrey Zakarian, também desistiu dos planos que tinha para abrir um restaurante no hotel em julho de 2015, argumentando que os seus "princípios e valores não se alinhavam de forma alguma" com as afirmações de Trump sobre os imigrantes mexicanos.Seguiu-se a instauração de um processo judicial contra Zakarian, juiz dos concursos "Iron Chef" e "Chopped" do canal televisivo Food Network.Os problemas de Trump relacionados com este mesmo hotel poderão ainda aumentar já que quarta-feira o diário The Washington Post noticiou que duas pequenas empresas que trabalharam na construção do edifício apresentaram um pedido de embargo da obra, afirmando que o seu trabalho não foi pago na totalidade.