Trump telefona ao Presidente do Egito para expressar condolências por atentado

Por Lusa | 03:12

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou na sexta-feira ao seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, para expressar condolências pelo atentado cometido contra a igreja de Mar Mina, situada nos arredores do Cairo.

"O Presidente Donald Trump falou hoje [sexta-feira] com o Presidente Abdel Fattah al-Sisi, para expressar condolências ao povo do Egito depois do ataque contra os fiéis e forças de segurança da cidade de Helwan", informou a Casa Branca em comunicado.

Trump condenou o "ataque" e reiterou a al-Sisi o apoio dos Estados Unidos ao seu país "contra o terrorismo".