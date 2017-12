Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tudo sobre as corridas de São Silvestre

Provas noturnas de fim de ano ocupam calendário de dezembro.

Por Mário Figueiredo | 20.12.17

As corridas de São Silvestre dominam o calendário atlético de dezembro. Há provas para todos os gostos, de norte a sul do país, com a particularidade de serem disputadas à noite. A única que mantém a tradição há 43 edições é a da Amadora.



As corridas de São Silvestre têm características próprias. Eram disputadas na noite do último dia do ano. Aliás, o santo do dia 31 de dezembro é precisamente São Silvestre. E quem foi S. Silvestre? Foi o 33.º Papa, com um pontificado de 21 anos (entre 31 de janeiro de 314 a 31 de dezembro de 335). Foi um dos primeiro santos canonizados sem ter sofrido o martírio.



As corridas de S. Silvestre foram ganhando adeptos por serem disputadas antes do Revéillon. E foi precisamente devido às celebrações do final de ano que começaram a surgir corridas alternativas, antecipadas para dia 30, e mesmo antes. Aliás, neste momento já há provas desde o início de dezembro e até uma em janeiro (S. Silvestre de Espinho, no dia 7). Assim, os atletas podem participar nas corridas nocturnas e os foliões festejam tranquilamente a passagem de ano.



A maior corrida de fim-de-ano decorre no Brasil. A S. Silvestre de São Paulo, disputada a 31 de dezembro, reúne mais de 30 mil participantes e vai cumprir uma histórica 93.ª edição.



Em Portugal, a S. Silvestre da Amadora mantém-se fiel à tradição. Já foi a corrida mais importante, com os principais atletas portugueses, mas a crise retirou esses craques. No entanto, continua a merecer a confiança dos atletas de pelotão.



Já a corrida de Lisboa, no dia 30 (é sempre disputada no último sábado do ano), já é maior do que a prova amadorense. Tem maior poder económico, mais participantes e um conjunto de atletas de elite superior.



Independentemente da corrida, aproveite e participe nestas festas das corridas nocturnas.



Bons treinos!