TVI deixa Teresa Guilherme sem programas

Rainha dos reality shows perde formatos e o ordenado milionário.

08:49

Depois de ver o amigo Manuel Luís Goucha ocupar o seu lugar na condução da sétima edição da ‘Casa dos Segredos’, a apresentadora acaba de perder os dois programas que conduzia atualmente na TVI, ‘Confessionário’ e ‘A Casamenteira’.



Primeiro, na semana passada, despediu-se em lágrimas da última emissão de ‘Confessionário’, um programa de entrevistas a ex-concorrentes de reality shows, com um "até sempre". Agora, Teresa Guilherme vê ‘A Casamenteira’ chegar ao fim.



Bruno Santos, diretor de Programas da estação de Queluz de Baixo, reuniu-se com a apresentadora e informou-a do fim do formato.



Teresa Guilherme fica assim sem tempo de antena e sem o ordenado mensal de 30 mil euros. Além disso, está a braços com a Justiça, uma vez que antigos funcionários da sua empresa a acusam de os "escravizar".