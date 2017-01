Ucrânia: Uma visita à capital das cúpulas douradas

Uma cidade marcada pela grande oferta cultural

Kiev respira cultura em cada recanto. Nos edifícios, na rua, na ópera ou no teatro, o difícil é não encontrar programas interessantes para fazer durante a estadia na cidade.



Ponto de passagem obrigatória é também a praça central, mais conhecida por Maidan, onde, em 2013, começaram a decorrer os violentos protestos públicos em que era exigida uma maior integração da Ucrânia na União Europeia.



Numa viagem com grandes ofertas culturais, seduz também a gastronomia, diferente da da Europa ocidental, e onde se podem encontrar deliciosas panquecas de batata ou bolinhos de carne.

Desde então, esta praça, símbolo da independência em Kiev, passou a ter um significado ainda mais especial para os ucranianos.



Simpatia conquista

A simpatia dos ucranianos é contagiante e, apesar das inúmeras histórias veiculadas de assaltos e burlas de taxistas a turistas, a verdade é que os sorrisos largos dominam nas ruas, onde há sempre quem esteja pronto para ajudar, mesmo que muitas vezes com dificuldade em compreender a língua inglesa.



A capital da Ucrânia também é considerada um paraíso para quem viaja com um orçamento reduzido. Em Kiev, é possível comer bem por menos de dez euros e deslocar-se pela cidade de táxi a um preço muito razoável.



Também as ofertas culturais se enquadram num plafond baixo. Nesta viagem, o mais caro acaba por ser mesmo o voo.







No roteiro por Kiev, são obrigatórias as visitas à igreja de Santo André, à catedral de Santa Sofia e à igreja de São Miguel.As cores vivas e as cúpulas de ouro são, no inverno, quase sempre enquadradas por um manto de neve, que só deixa a Ucrânia com a chegada da primavera.