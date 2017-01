Última mensagem de Michelle Obama na Casa Branca

Being your First Lady has been the honor of a lifetime. From the bottom of my heart, thank you. -mo Uma foto publicada por First Lady Michelle Obama (@michelleobama44) a Jan 18, 2017 às 4:15 PST

O que achou desta notícia?







4.3% Muito insatisfeito

4.3%



4.3%

4.3% 91.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







4.3% Muito insatisfeito

4.3%



4.3%

4.3% 91.4% Muito satisfeito Outras 23 pessoas também já deram o seu contributo pub

Michelle Obama publicou, esta quinta-feira, uma mensagem de despedida como primeira-dama da Casa Branca."Orgulho de uma vida", referiu Michelle sobre o trabalho dos últimos oito anos. "Ter sido vossa primeira-dama foi a maior honra da minha vida. Do fundo do meu coração, muito obrigada", pode ler-se na legenda da imagem que já tem mais de um milhão de gostos.Na fotografia é possível ver um abraço entre Obama e a esposa a olhar em direção à torre do Monumento a Washington.