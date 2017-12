Prisão preventiva para suspeito da morte de português em Marbella

Homem de 44 anos acabou por morrer numa rixa.

Um dos suspeitos no envolvimento da morte de um cidadão português em Marbella, na sequência de uma rixa na quarta-feira numa rua daquele município espanhol, ficou em prisão preventiva.



Fontes judiciais avançaram à agência EFE que o juiz de instrução decretou a prisão preventiva a um dos dois homens suspeitos na morte do português, tendo em conta que tem uma maior implicação nos factos e existe o risco de fuga.



O outro dos detidos, que está a ser investigado pelo crime de homicídio, foi libertado pelo juiz, tendo ficado obrigado a comparecer em tribunal de quinze em quinze dias.



As autoridades estão a investigar o caso e os dois suspeitos, de nacionalidade Checa, podem ser acusados de homicídio, mediante os resultados dos testes forenses que vão determinar se foi um homicídio intencional ou por negligência



Na quarta-feira à tarde um cidadão de português, de 44 anos, morreu na sequência de uma rixa, numa rua de Elviria, no município espanhol de Marbella.



Segundo a polícia local, o português não apresentava lesões externas, enquanto um dos suspeitos sofreu ferimentos ligeiros causados por uma faca.