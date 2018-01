Um passeio pelas ruas da Covilhã

Região é ‘vendida’ como a nova potência turística do Interior.

Por Alexandre Salgueiro | 09:00

A permanência de visitantes durante maiores períodos na cidade prende-se com o desenvolvimento das unidades hoteleiras do concelho – em 2016 faturaram quase 13,5 milhões de euros – que oferecem experiências cada vez mais diversas e singulares.



Um museu que fica a céu aberto

A face do centro histórico da Covilhã tem vindo a alterar-se com obras de requalificação. Mas foi o Woolfestet – Festival de Arte Urbana da Covilhã que mais contribuiu para voltar a enchê-lo de turistas. Desde 2011, foram mais de 150 as intervenções artísticas em edifícios degradados, quase sempre subordinadas à história da cidade e aos lanifícios, o que já levou à criação de um trilho da arte urbana. A autarquia equaciona criar um museu a céu aberto.



Para aproximar

A rede de elevadores e funiculares que une as zonas altas e baixas da cidade foi criada para aproximar os bairros históricos do centro e facilitar as deslocações dos covilhanenses, mas acabou por se tornar numa atração turística. Hoje é mais fácil percorrer toda a cidade a pé e, além dos locais, é habitual ver estes meios repletos de visitantes ‘armados’ de máquinas fotográficas.



Neve é a grande atração

Para os milhões de turistas que todos os anos visitam a serra da Estrela no inverno não há nada mais agradável do que o som da neve debaixo dos pés enquanto enterram as botas num imaculado manto branco acabado de cair.



A neve é mesmo a primeira atração da maior montanha de Portugal continental e a principal responsável pela elevada taxa de ocupação hoteleira das unidades da Covilhã e dos municípios vizinhos, sobretudo em épocas festivas como o Natal, Passagem de Ano, Carnaval e, se São Pedro ajudar, até a Páscoa.



A maioria dos visitantes contenta-se com simples brincadeiras, como deslizar em trenós improvisados ou esculpir bonecos, mas um cada vez maior número de turistas procura experimentar a adrenalina dos desportos de inverno.

Para estes, a estância de esqui, a poucos metros da Torre, tem vindo a melhorar os equipamentos de ano para ano e nos melhores dias tem à disposição dos apreciadores 18 pistas com 14,5 quilómetros de distância esquiável.



O melhor de dois mundos

Às portas do Parque Natural da Serra da Estrela, o H2Otel, em Unhais da Serra, tem o melhor de dois mundos: uma unidade hoteleira de topo integrada numa paisagem de montanha de cortar a respiração, e um SPA de montanha – Aquadome – com um moderno centro termal vocacionado para a saúde, estética e bem-estar, que tira partido das reconhecidas propriedades terapêuticas das águas termais de Unhais.



A herança dos lanifícios

Remodelado e rebatizado de Pura Lã – Wool Valley Hotel & SPA, o antigo Hotel Turismo continua a ser uma referência do setor na cidade. Equipado com 100 quartos, ginásio, piscina e SPA, a unidade hoteleira abraça esteticamente a herança dos lanifícios que durante séculos foi o motor económico da região. Outro dos pontos fortes deste renascimento é a grande aposta na gastronomia e nos sabores regionais.



Galardoada ponte pedonal

Construída 225 metros acima da Ribeira da Carpinteira, um dos dois cursos de água que ladeiam a Covilhã, e por uma extensão de 52 metros, a ponte pedonal dos Penedos Altos foi concebida para aproximar este antigo bairro operário do centro da cidade.



Mas o projeto concebido pelo arquiteto Carrilho da Graça e inaugurado em 2009 acabou por se revelar mais do que uma obra utilitária e ganhou caráter de atração turística ao ser premiado com vários galardões pelo seu desenho arrojado e ao ser eleita como um dos ‘destinos de design’ mais interessantes do Mundo pela publicação ‘Travel & Leisure’, em 2011.



Além dos moradores do bairro dos Penedos Altos, dezenas de turistas não resistem a tirar uma selfie nesta estrutura com vista privilegiada para a Cova da Beira.



Para bem ‘forrar’ o estômago

Este espaço situado à entrada do centro histórico da Covilhã recriou o ambiente pitoresco das tabernas da região. Na Laranjinha pode experimentar os mais variados petiscos regionais, confecionados no momento, alguns dos quais reinventados e adequados aos gostos atuais. Trata-se de um bom ponto de partida para ‘forrar’ o estômago de boa comida e bebida antes de partir à descoberta dos tesouros da zona antiga da cidade.



Uma das igrejas mais bonitas

Considerada uma das mais belas do país, a Igreja de Santa Maria, situada no coração do centro histórico da Covilhã, é revestida a azulejos azuis e brancos que representam o percurso da Virgem Maria.



Antigamente conhecida como Capela de Santa Maria do Castelo, a sua construção remonta a meados do séc. XVI.

Há 11 altares no interior do templo, cinco dos quais dedicados a Nossa Senhora, representada em nove imagens distintas. Na Covilhã, todos os caminhos vão dar a este icónico templo.



Cervejas de todo o Mundo

Situado na rua do Norte, junto às ruínas da antiga muralha da cidade, este espaço tenta recriar o espírito dos pubs britânicos. Com mais de 50 marcas de cerveja de várias nacionalidades, de fabrico artesanal e industrial – além de uma vasta carta de chás orientais –, o North Walls é o ponto de encontro de turistas e estudantes universitários estrangeiros que procuram matar saudades de casa à volta de uma ‘loira fresquinha’.



Forma diferente de conhecer

Há uma cidade, uma serra e uma região para descobrir nos milhares de trilhos e percursos existentes a partir da Covilhã. Entre muitas outras rotas, pode percorrer as canadas dos pastores pelas encostas da Estrela, visitar os pomares de cerejeiras da Cova da Beira ou acompanhar o percurso do rio Zêzere desde a nascente, no Cântaro Magro, até à foz, em Constância, 370 quilómetros depois.



Para atravessar de bicicleta

O relevo acidentado e as paisagens de cortar a respiração atraem há vários anos os amantes do BTT à serra da Estrela. Os amantes das duas rodas começaram por usar os trilhos pedestres oficiais, mas ao longo do tempo foram criando as suas próprias rotas que atravessam o Maciço Central entre Covilhã, Seia, Gouveia e Manteigas. Várias associações locais organizam provas de dimensão nacional.







Dados divulgados este mês pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que em 2016 o concelho da Covilhã recebeu 154 520 hóspedes e registou 264 280 dormidas, valores que representam um aumento de 20% e 23%, respetivamente, face aos números do ano anterior.Um desempenho que coloca a ‘Cidade Neve’ numa posição destacada face a cidades como Castelo Branco, Guarda e Fundão que, em conjunto, registaram 154 133 hóspedes e 231 231 dormidas. Em toda a faixa do Interior do País, só Évora apresenta melhores indicadores.A neve é a principal responsável por este afluxo de turistas, cada vez mais oriundos de Espanha e Brasil, a esta cidade também marcada pelos estudantes – ali está localizada a Universidade da Beira Interior.