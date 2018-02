Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um passeio que envolve cultura, sabores e diversão

Visita a uma cidade repleta de locais históricos. Mas há outros motivos para desfrutar.

Por Francisco Gomes | 17:33

Procurado pelas suas praias, o concelho de Torres Vedras tem na cidade outros atrativos.



Logo à entrada, no Parque do Choupal, o Atelier do Brinquedo faz lembrar como se brincava quando não havia playstations. Soldadinhos de chumbo, bonecas, carros, aviões ou foguetões feitos de madeira, plástico, ferro, lata e tecido trazem à tona recordações da infância.



A cinco minutos a pé encontra-se o castelo, com traços romanos e árabes. Um monumento repleto de história, palco de combates ao longo dos tempos. Foi reconquistado por D. Afonso Henriques em 1148, um ano depois o rei doou o castelo e os seus domínios a D. Fuas Roupinho, que o reconstruiu. Das suas muralhas avista-se a cidade e é, por isso, um miradouro a considerar.



A 350 metros encontra-se o Chafariz dos Canos, datado do século XIV. Era alimentado pelo aqueduto e permitia que a água fosse disponibilizada à povoação através de dois tanques: o superior, onde corria por duas bicas, para uso das pessoas, e o inferior, onde a água caía pela boca de dois golfinhos esculpidos em pedra, destinado ao uso dos animais. Monumento nacional, foi recuperado e tem a imponência de outrora.



A outros cinco minutos está situado mais um imóvel histórico. O Convento dos Agostinhos, popularmente referido como Igreja e Convento da Graça, foi fundado na primeira metade do século XVI e, aí, vale a pena entrar e admirar a talha dourada. Ali funciona o Museu Municipal Leonel Trindade, um espaço que preserva e divulga vivências e tradições locais.



E porque os sabores da terra devem constar de uma visita, nada melhor do que experimentar os típicos pastéis de feijão de Torres Vedras. Desce-se por uma rampa até se entrar na Fábrica Coroa, que existe desde 1940. O aroma sente-se da rua e é uma festa para os sentidos. Compram-se uns quantos para levar, mas ninguém resiste a provar um no momento.



Poderá sempre, a algumas centenas de metros, aproveitar o Parque Verde da Várzea para o lanche. É um extenso relvado, com árvores para dar sombra e jogos de repuxo, espaço infantil e onde se pode descansar.



Antes da despedida, no topo norte do parque sugere-se uma foto junto ao monumento ao torriense Joaquim Agostinho, um dos nomes mais famosos do ciclismo nacional.