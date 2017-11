Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um pastel de feijão cheio de requinte

Doce tradicional de Torres Vedras ganhou uma nova vida nas mãos do Chef António Amorim.

Por Natacha Nunes Costa | 22:59

O secular e tradicional Pastel de Feijão ganhou uma nova vida nas mãos do chef António Amorim. Apesar de manter alguns dos ingredientes originais, como o feijão branco, a amêndoa e o ovo, esta iguaria surge agora mais húmida, com sabores mais intensos, bases crocantes caramelizadas e um cremoso creme que fica na memória de quem o prova.



A receita foi recriada pelo chef em 2009 quando, durante um jantar de amigos, decidiu dar um requinte sensorial ao clássico doce de Torres Vedras.



A partir daí ganhou sucesso e, em 2014, António Amorim passou a servir o pastel como sobremesa no seu restaurante ‘A’, em Torres Vedras.



Em pouco tempo, a qualidade do doce foi galardoada com o 1.º lugar no Concurso do Pastel de Feijão daquela cidade.



A boa nova é que agora pode prová-lo (e ver a confeção) na Fábrica do Pastel de Feijão, na Rua dos Remédios, em Alfama, Lisboa.