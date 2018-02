Uma união perfeita entre o moderno e tradicional

A primeira marisqueira em Setúbal, que é também sushi bar, 'sorve' da cidade tudo aquilo que serve à mesa.

O Mercado do Livramento é o barómetro dos produtos da época, um detalhe que a Zagaia faz questão de dilatar. "Tentamos ao máximo trabalhar com produtos da época. Todos os dias, às nove da manhã, podem encontrar-me no Mercado do Livramento", conta o chef.



Os pratos mais populares da casa são o arroz de marisco sem casca, o choco à antiga panado com farinha de milho e sêmola de milho e as pataniscas de raia seca. "É preciso acabar com o estigma de que Setúbal é só peixe assado", assinala Luís Barradas.

Situado em plena avenida Luísa Tody, o espaço harmoniza as tendências da cozinha japonesa - tem um sushi bar - com a tradicional marisqueira portuguesa, a única na cidade de Setúbal. "Até agora não tínhamos aqui uma marisqueira, alguns cafés ou tascas servem algum marisco, mas marisqueira a sério estava em falta", explica o chef Luís Barradas.Tem nome de arma de arremesso mas é, antes, o casamento perfeito entre o moderno e o tradicional, com o objetivo de elevar os produtos da região. Desde o vinho ao queijo, passando pelos produtos do mar e outros frescos. Tudo começa e acaba na região de Setúbal e nas raízes populares.