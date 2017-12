Urgências dos hospitais de Coimbra com a procura esperada para a época

Por Lusa | 31.12.17

Os serviços de urgência dos hospitais que integram o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) têm tido a procura "esperada para esta época" do ano, disse hoje o presidente da instituição, Fernando Regateiro.

A afluência às urgências do CHUC tem registado "os valores esperados para esta época", que não têm "grandes diferenças" em relação à procura verificada, na mesma época do ano passado, afirmou o presidente do CHUC.

Frenando Regateiro falava aos jornalistas, hoje, ao final da tarde, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) depois de ter visitado, com a presidente da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), Rosa Reis Marques, os cinco serviços de urgência do CHUC: Hospital Geral (vulgarmente conhecido por Hospital dos Covões), HUC, maternidades Bissaya Barreto e Daniel de Matos e Hospital Pediátrico.