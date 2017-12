Ex-atriz surpreende amigos ao afirmar que enlace não aconteceu.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

Era para ser o dia mais feliz da sua vida, mas revelou-se um autêntico pesadelo. Vanessa Palma, de 34 anos, estava de casamento marcado para a passada quarta-feira com Pedro Motta mas, quando todos esperavam ver as imagens do enlace com o piloto da TAP nas redes sociais, a antiga atriz da série ‘Camilo, o Presidente’ surpreendeu ao afirmar que o casamento não se realizou.