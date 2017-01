O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Foram precisos mais de três meses para que Kim Kardashian conseguisse falar do assalto de que foi alvo em Paris, França. Há poucos dias começou de novo a colocar fotografias nas redes sociais e, agora, surgem as primeiras declarações do drama que viveu, numa promoção ao seu reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’.