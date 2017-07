Cantor usa as redes sociais para atacar quem o critica.

Carlos Costa, cantor que atingiu o estrelato após a participação no programa 'Ídolos', recorreu às redes sociais para atacar quem o critica. "Para aqueles que acham que eu sou um homem no corpo errado! Vejam-se ao espelho primeiro", escreveu na legenda de uma imagem que partilhou onde aparece sem roupa.Já em junho deste ano, Carlos Costa tinha publicado no Instagram uma fotografia completamente nu."A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha... A lua até beijou o mar para não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor: Eu Você o Mar e Ela", escreveu, na altura, o artista na legenda da fotografia.O cantor que é alvo de muitas críticas continua a mostrar-se à vontade com o corpo e optou novamente pelo nudismo sem problemas.