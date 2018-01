Venezuela: México abandona mediação no diálogo após convocatória de eleições

Por Lusa | 03:04

O México anunciou hoje que abandona a sua participação como mediador no diálogo entre o Governo venezuelano e a oposição, após a decisão de Caracas de convocar eleições presidenciais até finais de abril.

"A decisão do Governo venezuelano de realizar eleições no primeiro quadrimestre do ano é incompatível com o diálogo na [República] Dominicana. A data da eleição era uma das coisas mais importantes que aí se negociavam e não se tinha chegado a um acordo a esse respeito", anunciou, através do Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano.

Luis Videgaray considerou que o anúncio "é lamentável porque acaba com a seriedade do processo de negociação" em curso na República Dominicana.