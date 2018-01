Venezuela: Quatro mortos, 15 feridos e dezenas de detidos em pilhagens e protestos -- Imprensa

Por Lusa | 04:53

Pelo menos quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas na quinta-feira na Venezuela, durante manifestações e pilhagens ocorridas no estado de Mérida, a sudoeste de Caracas, noticiou hoje a imprensa do país.

O diário El Nacional afirmou que pelo menos duas vítimas mortais, que aparentemente não estavam a participar nos protestos, foram atingidas por tiros disparados por indivíduos não identificados, a partir de três veículos em movimento.

De acordo com o jornal, as pilhagens, que começaram na quarta-feira, continuaram na tarde do dia seguinte nas localidades de Caño La Yuca, El Pinar, Tucaní, Palmarito e Arapuey, onde foram atacados vários estabelecimentos comerciais e camiões que transportavam alimentos.