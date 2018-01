Venezuela: Supremo exclui aliança opositora de processo de revalidação de partidos

Por Lusa | 04:47

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu excluir a aliança da oposição, Mesa de Unidade Democrática (MUD), do processo de revalidação de partidos, que vai decorrer no fim de semana.

O processo de revalidação, organizado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano, vai ser realizado, na sequência da decisão da Assembleia Constituinte (AC) de organizar as próximas presidenciais até 30 de abril próximo. As eleições estavam previstas para finais do ano.

No texto da decisão do Supremo venezuelano, divulgado na quinta-feira à noite, "ordena-se ao CNE a exclusão da MUD do processo de revalidação convocado" por a formação agrupar "diversas organizações políticas já revalidadas" e outras que aguardam revalidação para participarem no processo eleitoral de caráter nacional.