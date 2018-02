Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Verde e bom

A Quinta do Arneiro é um projeto agrícola modelar em matéria de gestão de produtos excedentários.

13:02

Segundo um estudo revelado no final do ano passado



numa das maiores feiras de frutas e vegetais do mundo (a Fruit Atraction, em Madrid), o consumo de produtos biológicos cresce cerca de 20 por cento ao ano. Valor que quererá dizer muita coisa.



Por cá, números rigorosos é o que se sabe, mas atendendo a que - pelos menos em Lisboa - os mercados biológicos têm cada vez mais gente, podemos concluir que os tempos correm de feição para quem se dedica à agricultura biológica.

E um produtor que ganha vez mais notoriedade no mercado é a Quinta do Arneiro, localizada a Norte de Mafra.



Conhecida pelo sistema de venda de produtos em cabaz (quatro modelos e entregues em casa), dos terrenos desta quinta saem vegetais que para muitos ainda podem parecer exóticos, mas que fazem diferença à mesa.



No mundo das couves, por exemplo, peguemos na couve Tatsoi. É um vegetal muito saboroso, rico e tão versátil que tanto se come cru em salada como cozinhado de muitas maneiras.



Na quinta (ou nos mercados do Campo Pequeno ou Príncipe Real, em Lisboa), podemos comprar as couves isoladamente ou numas saladas compostas com rúcula, mizuna e folha de mostarda. O ideal é comprar as duas versões.



Nada vai para o lixo

Um dos fatores críticos numa exploração agrícola é a gestão do inevitável excesso de produção. Assim, à família proprietária da Quinta do Arneiro ocorreu-lhe uma ideia tipo ovo de Colombo. Se têm excedentes, por que não usá-los para criar um restaurante. De maneira que quem vai à quinta pode comprar produtos numa loja com grande variedade (alguns de outros produtores), assim como almoçar coisas muito bem feitas pelo chef João Silva. E como a oferta é vasta, os menus mudam semanalmente. Bem pensado.