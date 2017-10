Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vértice bate novo recorde

Crítico norte-americano volta a destacar os espumantes Vértice. Desta vez, o escolhido é o Pinot Noir 2007.

Nascida nos solos graníticos do Alto Douro pela vontade de produzir espumantes que expressassem o terroir único da região, a marca Vértice posiciona-se no topo, muito pela aliança entre a tradição clássica dos espumantes naturais e a mais antiga região vitivinícola a nível mundial, que lhe confere consistência na qualidade.



Desta vez, pelo segundo ano consecutivo, Mark Squires, crítico norte-americano e provador oficial da publicação eRobert Parker/Wine Advocate, destaca os espumantes Vértice. Agora, as atenções viram- -se para a segunda edição do Vértice Pinot Noir 2007 – a primeira colheita de 2006 foi apresentada em 2014 –, que conquistou 94 pontos, a mais alta pontuação de sempre entre espumantes portugueses.



Mark Squires define o vinho como "elegante e complexo", classificando a bebida como um espumante "delicioso e muito sério".