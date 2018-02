Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vestido de Kate Middleton causa polémica

Mulher do príncipe William evitou o preto e deslumbrou com um modelo verde.

08:51

Ao contrário do que tinha sido indicado para ‘dress code’, Kate Middleton evitou o preto e surgiu na passadeira vermelha dos mais importantes prémios do cinema britânico, os Bafta, num vestido verde, causando desde logo polémica entre os seus seguidores.



O motivo pelo qual não aderiu ao movimento contra o assédio sexual prende-se, sobretudo, pelo facto de, como membro da família real, a mulher do príncipe William ter de manter-se neutra relativamente a campanhas ou movimentos do foro político, não estando também autorizada a fazer declarações públicas.