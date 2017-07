Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Viagem à Ásia está nos meus planos”, diz Isabel Figueira

Modelo está de férias em Vale do Lobo e para a praia não pode faltar fruta cortada.

09:25

Isabel Figueira tem 36 anos e é modelo, atriz e apresentadora. Ficou conhecida por conduzir o programa ‘Top Mais’, da RTP.



Protagonizou várias campanhas publicitárias e recentemente participou na série juvenil ‘Massa Fresca’, da TVI. Também é DJ. É mãe de dois filhos, Rodrigo, de 10 anos, e Francisco, de quatro.



- Onde costuma passar as férias de verão?

– Este ano escolhi Vale do Lobo, no Algarve. É uma zona maravilhosa para passar uns dias com os meus filhos.



- Praia ou piscina?

– Gosto muito mais de praia!



- Qual a sua praia preferida?

– As minhas praias de eleição são as da Quinta do Lago e de Vale do Lobo.



- Fato de banho ou biquíni?

– Biquíni. Não gosto das marcas do fato de banho.



- Gosta de fazer topless?

– Não, principalmente depois de ter sido mãe.



- O que não pode faltar no seu saco de praia?

– Protetor solar, protetor de cabelo, toalhas, água fresca e fruta cortada.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Ponho creme de corpo e de cara ao deitar e ao acordar, faço massagens para a retenção de líquidos e tento manter uma alimentação saudável.



- Almoçar ou jantar fora?

– Prefiro comer em casa...



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Resort de luxo. Mas uma viagem de mochila às costas à Ásia está nos meus planos futuros.



- Qual foi a melhor viagem que já fez?

– Às Maldivas.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– Escolhia Bora Bora, na Polinésia Francesa.



- Sexo na estação quente é melhor?

– É bom o ano todo quando sentido e correspondido.



- Complete. O calor no verão é bom para…

– Estar com a família e com os amigos.