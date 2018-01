Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viagem ao centro da terra e às origens do povo maori

No centro da Nova Zelândia existe um lugar onde a natureza mostra toda a sua beleza e imponência.

Por Sónia Dias | 10:30

Rotorua, no centro da ilha norte da Nova Zelândia, no distrito de Bay of Plenty, é conhecida pelos parques naturais e atrações geotermais, onde é possível assistir à intensa atividade de géisers e ver lagos de água borbulhante, fontes e vulcões. No início, o intenso cheiro a enxofre ameaça arruinar o encanto do local, mas acredite que melhora com o tempo.



Todas as atividades em Rotorua estão relacionadas com a atividade termal na região. Uma das maiores atrações é o parque Wai-O-Tapu Thermal Wonderland, uma área vulcânica surreal.



Vários trilhos conduzem os visitantes pelos lagos coloridos, como Champagne Pool e Artist’s Palette, e pelo famoso géiser Lady Knox, que entra em erupção todos os dias à mesma hora, formando uma coluna de água e vapor que pode chegar aos 20 metros de altura.



Integra Anel de Fogo do Pacífico e é centro da cultura maori

A 230 km de Auckland, a capital da Nova Zelândia, Rotorua é um dos maiores centros de atividade geotérmica do Mundo, fazendo parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico. A região é, ainda, o centro da cultura maori. O parque Te Puia preserva as tradições do povo Te Arawa, que vive naquele local há mais de 700 anos, através de apresentações de canto e dança, arquitetura e artesanato, e está aberto ao público. Para mergulhar ainda mais na cultura maori, é possível visitar os autênticos vilarejos de Ohinemutu, Mitai e Tamaki.