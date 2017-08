“Viagens são com as amigas”, diz Nádia Lopes

Modelo costuma dividir-se entre as praias do Algarve e da Costa da Caparica.

Desfilou nos principais certames de moda nacionais. Tem uma filha, Matilde, de um ano.



- Onde costuma passar as férias de verão?

– Normalmente passo uns dias no Algarve e os restantes na Costa da Caparica.



- Qual é a sua praia preferida?

– Não tenho favorita, apesar de frequentar com mais regularidade a do Lorosae e a Morena, as duas na Costa da Caparica, e também a da Falésia, em Vilamoura, no Algarve.



- Praia ou piscina?

– Ambas. Praia para passar o dia, e piscina para ir mais ao final do dia.



- Água quente ou fria?

– Água quente, sem dúvida.



- O que não pode faltar no seu saco de praia?

– O telemóvel, o protetor solar, óleo bronzeador e uma garrafa de água.



- Almoçar fora ou jantar fora?

– No verão adoro ambos. Almoçar fora num restaurante perto da praia e aproveitar a vista e a noite para jantar numa esplanada.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Não tenho muitos, sinceramente. Apenas uso protetor solar e um creme para hidratar a pele depois da praia.



- Fato de banho ou biquíni?

– Biquíni, sem dúvida. Fato de banho só para ir a festa sunset.



- Gosta de fazer topless?

– Gosto se for num local resguardado.



- Sexo no verão é melhor?

– É bom em qualquer altura, mas no verão tem outro encanto.



- Qual foi a viagem mais romântica que já fez?

– Não fiz viagens românticas. Vou normalmente com amigas para nos divertirmos. Quem sabe um dia faça uma.



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Resort de luxo, sem qualquer dúvida. Mochila às costas só para ir para a praia.



- Se tivesse um destino de ida, qual seria o destino?

– Voltava para a minha cidade do coração, Barcelona [Espanha], que foi o local onde mais gostei de viver.

Nádia Lopes tem 29 anos e trabalha como modelo desde os 15. Em 2004 ganhou o concurso Miss Teen Portugal e foi representar o País na Costa Rica, onde foi coroada Miss Teen Model Internacional.