Viajar no tempo no The Noble House

Novo Hotel de Charme no centro histórico da cidade de Évora.

Por Pedro Galego | 09:30

O edifício tem vários séculos de História. Fica entre a Universidade de Évora e a famosa fonte das Portas de Moura e a dois passos da Sé Catedral. Abriu portas há poucos dias e promete aos visitantes uma experiência próxima de uma viagem no tempo.



O The Noble House é, na sua filosofia, um hotel de charme que apostou numa decoração singular como cartão de visita, juntando a modernidade com os vestígios de uma cidade com séculos de história.



O espaço foi em tempos o Solar dos Condes da Lousã, sendo mais tarde uma escola. Funciona como uma unidade hoteleira desde os anos 20, ganhando assim o estatuto de mais antiga da cidade alentejana e agora completamente remodelada para este projeto.



Cada um dos 24 quartos e suites deste hotel tem pormenores únicos, desde painéis de azulejo do século XVII, a varandas ou pátios privativos. Da receção antevê-se a cozinha velha do século XVII, onde agora funciona o bar. Os poiais, a pia e a chaminé originais, bem como o revestimento a azulejo seiscentista, imprimem secularidade num ambiente descontraído.



O terraço prolonga o bar até ao exterior, integrando-o na paisagem da cidade e convidando a um momento de boa conversa na companhia de um bom copo.