Victor Espadinha chama "aldrabão" a Bruno de Carvalho

21:57

Numa entrevista no Canal Q, Victor Espadinha não "poupou" críticas ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. "Aldrabão e atrasado mental" foram algumas das palavras que o ator utilizou para descrever o Presidente do Sporting.

Durante a conversa, Victor Espadinha revelou pormenores inéditos sobre os alegados motivos da venda de Bruma, ex-jogador do Sporting, vendido ao Galatasaray, em 2013.

"Agora conto isto porque me estou marimbando. O gajo (Bruno de Carvalho) convida-me para almoçar e vai-me contar detalhes da venda do Bruma. ‘Ó Espadinha, você sabe porque é que vendi o Bruma? Escreve num papel e mostra-mo. Estava desconfiado que eu trazia escutas. Tem hepatite", confessou o ator.

Victor Espadinha disse que a partir daquele momento deixou de lhe falar, alegando que o presidente dos leões tem um atraso mental.

"Cortei com aquele gajo definitivamente. E cheguei à conclusão de que o gajo é atrasado mental e precisa de tratamento. É um aldrabão nas contas, aquilo é tudo uma aldrabice", acrescentou.

O ator conhecido por fazer papéis com muito humor teceu também duras críticas a Júlia Pinheiro e à diretora da SIC, Gabriela Sobral.

Victor Espadinha referiu-se às duas directoras da estação de Carnaxide como "aves raras", criticando duramente as suas escolhas para a estação.

"Estas aves raras que estão na SIC, aquela que parece o Luís Represas – eu olho para ela e lembro-me sempre do Luís Represas – e a outra que dá trabalho ao otorrino são duas tipas incompetentes", referiu o ator.