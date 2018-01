Salvador Sobral volta a cantar após transplante de coração

Cantor surpreendeu os fãs com um vídeo.

Salvador Sobral surpreendeu os fãs ao partilhar um vídeo no Facebook a cantar, após realizar um transplante de coração que o obrigou a abandonar os palcos.

O cantor, que se encontra a recuperar em casa, fez saber que se sente melhor "a cada dia que passa", em entrevista à Euronews, uma semana após o transplante.



Para prevenir infeções, o cantor, de 28 anos, tem-se mantido mais resguardado e evitado o contacto com o público.







Salvador venceu o Festival da Eurovisão da Canção de 2017 e no final do ano de 2018 foi submetido a um transplante de coração.