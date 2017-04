Vila Verde: A Terra do amor

Trata-se de um território de características rurais, com tradições agrárias profundas, que o povo realça numa quase centenária festa das colheitas, por alturas do S. Miguel. No verão, há malhadas de centeio e representações do ciclo do linho com a arranca, a ripagem, maceração e espadelagem.O centeio ainda se semeia, mas o linho é apenas para as representações e para ‘alimentar’ o museu, que pode ser visitado em Marrancos. Vão longe os tempos das longas noites com mulheres a fiar à lareira e as crianças a fazer canelas.As vindimas continuam a ser uma festa, com as noites a terminar numa concertinada a dar ritmo ao pisar das uvas nos lagares ou as desfolhadas à moda antiga nas eiras cujas lajes resistem à modernidade.À mesa serve-se um arroz de frango pica-no-chão e o verde tinto que escorre como lágrimas no interior das tigelas. O rei da capoeira tem de ser criado à solta e exclusivamente com produtos da terra.Vila Verde é também uma terra crivada de monumentos, como a ponte medieval de Prado, a nobre Casa da Torre ou a antiquíssima Torre de Penegate, edificada em 1360.No cume das montanhas, o terreiro do santuário de Santo António de Mixões da Serra, apinha-se de animais domésticos, com os donos a pedirem ao padroeiro que os livre das doenças e da fome.A religiosidade do povo foi autora de muito do património edificado do concelho, com destaque para o Santuário de Nossa Senhora do Alívio, para onde converge a piedade arciprestal.Por ali, entre os rios Homem e Cávado, descobrem-se luxuriantes praias fluviais em que as sombras frescas das margens realçam a cristalina transparência das águas.