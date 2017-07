Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinho Rosé deve ter cor aberta e muita frescura

A Lavradores de Feitoria é um caso de sucesso que deveria ser aplicado a outras áreas agrícolas.

Por Edgardo Pacheco | 09:30

A lavradores de feitoria é um daqueles casos que nos faz pensar que, em matéria de cultura organizacional em Portugal, nem tudo está perdido.



Os empresários portugueses são – já se sabe – muito agarrados às suas terras e às suas marcas. Para cada viticultor, a sua marca é obviamente a melhor do Mundo, pelo que nem por um baú cheio de ouro abrem mão dela.

Pois, mas, no Douro, um grupo de gente inteligente e com mundo percebeu que se juntasse as uvas de 18 quintas e o esforço de 48 acionistas teriam capacidade de produção para sustentar uma grande marca de vinhos do Douro, com capacidade para se lançar cá dentro e – acima de tudo – no estrangeiro. Cada umas 18 quintas de per si valeria muito pouco; juntas são um caso de sucesso.



Já aqui escrevemos e voltamos à conversa: o caso Lavradores de Feitoria deveria ser estudado nas universidades e estendido a outras atividades do setor agroindustrial: azeites, laticínios, carnes, pesca e por aí fora.



Hoje calha-nos falar de um novo rosé, que explora a filosofia dos rosés da região de Provence (França). Cor salmonada, aromas nada pesados, frescura na boca e pouco álcool.



Um rosé que se preze é isso. E não a tentativa falhada para agradar forçadamente quem, com fraco gosto, quer um tintos de verão alternativo.