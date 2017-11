Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinhos destinados a acompanhar sobremesas de chocolate e fruta

A casta Moscatel roxo esteve quase em extinção porque era a primeira a amadurecer, pelo que os pássaros se deliciavam.

Por Edgardo Pacheco | 19:30

É sabido que não ligamos muito aos vinhos doces, mas, ainda assim, o Porto cresce nas categorias nobres e o Madeira começa a ser mais procurado. E ainda bem. Quando ao vinho Moscatel (em especial ao Moscatel de Setúbal), as vendas crescem, mas ficamos com a ideia de que estão circunscritas à região de Setúbal ou à região metropolitana de Lisboa. E é pena.



Um Moscatel velho tem tanta dignidade quanto um Porto ou um Madeira. São misteriosos e desafiantes.

Então se falarmos da casta Moscatel Roxo, a coisa torna-se ainda mais complexa. Quase extinta, hoje está de boa saúde, com vários produtores a plantarem vinhas com as uvas que os pássaros adoram (não são parvos) e que dão origem a vinhos um tanto ou quanto menos doces do que as outras variante de Moscatel.



Se na José Maria da Fonseca existem moscatéis centenários, na Bacalhôa Vinhos faz-se um trabalho muito interessante com a casta Moscatel Roxo há umas duas décadas. E, com ela, estes dois vinhos com preços interessantes para quem queira arriscar numa nova experiência.



O Moscatel Roxo de Setúbal de 5 anos – que resulta de um lote de vários vinhos com identidades diferentes – é, digamos assim, mais elementar. Mais próximo dos aromas primários da fruta. O Moscatel Roxo de Setúbal 10 anos – neste caso da colheita de 2003 – é mais complexo, tanto mais que estagiou em pequenos barris que guardaram durante anos whisky. Faça o leitor a sua escolha.