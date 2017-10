"Já podia visitá-lo, agora pode bebê-lo".

Por Natacha Nunes Costa | 03.10.17

O resultado são cinco vinhos inspirados na narrativa do Mercado de Campo de Ourique. Um Branco, um Rosé e três Tintos. Dentro desta última gama, temos o ‘Rés-vés Campo de Ourique’ que é um vinho frutado, suave e redondo, o ‘Mercado de Campo de Ourique’, que apresenta mais estrutura e corpo e o ‘Campo de Ourique’, que é um vinho de corpo cheio, com estágio prolongado em barricas de Carvalho.



É esperado que estes vinhos cheguem às melhores garrafeiras do País, lojas especializadas e a grandes canais de distribuição nacionais e internacionais, mas por enquanto pode experimentar, ou comprar, no Mercado do Campo de Ourique. O copo varia entre os 2,50 e os 5 euros, enquanto a garrafa fica entre os 10 e os 20 euros.





Casa Santos Lima exporta 90% da sua produção

A casa santos Lima, produtora de vinhos da região de Lisboa e DOC Alenquer, exporta cerca de 90% da sua produção para 50 países dos 5 continentes. Por isso, esta gama de vinhos, que surgiu em parceria com o Mercado de Campo de Ourique, deve chegar a países como EUA, Suécia, Canadá, Finlândia, Bélgica, China, Noruega, Alemanha e Brasil.

É caso para dizer: "já podia visitá-lo, agora pode bebê-lo". É este o slogan dos novos vinhos do Mercado de Campo de Ourique e não podia ser mais indicado.Diogo Sousa Coutinho, CEO do Grupo SC, que gere o Mercado de Campo de Ourique, teve a ideia e a Casa Santos Lima, o maior produtor de vinhos da região de Lisboa e DOC Alenquer, concretizou-a.