Uma herdade com vista para o rio Mira

Os preços variam entre os 80 euros por uma noite num quarto duplo (em época baixa) até aos 270 euros por um T2 (época alta). E em cada dia há sempre as famosas caipirinhas com gengibre, os sumos naturais e o bolo caseiro para degustar enquanto aprecia a beleza natural e selvagem do litoral alentejano.

Este espaço, situado em pleno Parque Natural da Costa Vicentina, e apenas a dois quilómetros do centro de Milfontes e das praias únicas do litoral alentejano, é ainda o lugar ideal para mostrar todo o seu romantismo. Oferece uma suite nupcial, com banheira de hidromassagem privada.Mas também apartamentos T1 e T2, um pequeno spa com massagens, solário e banho turco. Depois, há 120 hectares para explorar de bicicleta, de moto 4 ou até de cavalo. Promove ainda aulas de pilates e yoga, de surf e bodyboard, passeios de barco pelo rio Mira e noites de animação com música ao vivo.