Vitória de Guimarães regressa aos treinos, sob o comando de Pedro Brito

Por Lusa | 11:43

O preparador físico Pedro Brito orientou hoje o primeiro treino do Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga portuguesa de futebol, após a saída do treinador Pedro Martins, no domingo, confirmou fonte oficial do clube.

Depois de, na segunda-feira, ter estado reunido com o presidente do clube, Júlio Mendes, e não ter treinado, o plantel vitoriano voltou hoje a trabalhar sob a orientação do preparador físico que pertence aos quadros do clube desde 2015 e de Jorge Silva, treinador de guarda-redes que integrava a equipa técnica de Pedro Martins.

A formação vimaranense volta a entrar em campo no sábado, pelas 18:15, para defrontar o Marítimo, em jogo da 24.ª jornada do campeonato, que vai decorrer no Estádio dos Barreiros, no Funchal, mas, para já, adiantou a mesma fonte, ainda não se sabe quem vai orientar a equipa nesse desafio.