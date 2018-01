Estão mais ousadas do que aos 20 anos e exibem curvas de sonho. Prova de que a idade é apenas um número.

Giovanna Ewbank quer fazer uma peça de teatro com o filho de Tony Carreira já em março.

Paula Marcelo exige "ajuda" do Estado. Quem recebe os 161 euros de pensão de sobrevivência é a primeira mulher do ator.

Época de Natal encerra com espetáculos em Lisboa e Porto.

Vigilante do MusicBox, em Lisboa, agride à cotovelada rapariga e, depois, amigo de 23 anos.

Economia

Banco público vendeu os créditos do empreendimento de luxo no Algarve por menos 30% do que o valor total da dívida.