Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúva de Chester Bennington quebra o silêncio

Mulher do vocalista dos Linkin Park falou pela primeira vez desde a morte do marido.

Por Daniela Espírito Santo | 15:39

A viúva de Chester Bennington falou pela primeira vez depois do músico se ter suicidado, a 20 de julho.



Talinda Bennington emitiu um comunicado, em que agradece o carinho que tem recebido por parte dos fãs dos Linkin Park e garante que vivia "um conto de fadas" com o artista.



"Os meus filhos são tão novos para perder o pai", lamenta a mulher.



"Há uma semana perdi a minha alma gémea e os meus filhos o seu herói, o pai. Vivíamos um conto de fadas que se transformou numa tragédia de Shakespeare. Como vou seguir em frente? Como vou recuperar a minha alma despedaçada?", questiona Talinda.



"A única resposta que encontro é que devo criar os meus bebés com cada pedaço de amor que ainda me sobra. Quero que os fãs de todo o mundo saibam que sentimos o vosso amor. Sentimos a vossa perda também. Sei que todos vocês vão ajudar a manter a memória dele viva", pede a mulher, que elogia o companheiro falecido.



"Ele era uma alma iluminada e amável, com uma voz de anjo. Agora, ele está a cantar as suas canções nos nossos corações, livre da dor. Que Deus nos ajude a auxiliarmo-nos uns aos outros nos momentos de dor. O Chester gostaria que assim fosse. Descansa em paz, meu amor", finalizou.



Talinda e Chester Bennington eram casados desde 2006 e tinham três filhos em comum. Para além destes três filhos, o vocalista dos Linkin Park deixa ainda mais três filhos, frutos de outras relações.